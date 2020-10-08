К сожалению, на пожаре обнаружен погибший мужчина 1989 года рождения.

Дознаватели МЧС устанавливают причину крупного пожара в Александровском районе, в результате которого погиб мужчина.По информации регионального МЧС, сообщение о возгорании в частном жилом доме в деревне Гальцово поступило около часа дня. Прибывшие пожарные установили, что происходит горение 3 дачных жилых домов, существовала угроза распространения огня на соседние. Сотрудники МЧС не допустили распространение огня. Общая площадь пожара составила 186 кв.м.К сожалению, на пожаре обнаружен погибший мужчина 1989 года рождения.К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 13 человек.