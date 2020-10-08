К сожалению, на пожаре обнаружен погибший мужчина 1989 года рождения.
Дознаватели МЧС устанавливают причину крупного пожара в Александровском районе, в результате которого погиб мужчина.
По информации регионального МЧС, сообщение о возгорании в частном жилом доме в деревне Гальцово поступило около часа дня. Прибывшие пожарные установили, что происходит горение 3 дачных жилых домов, существовала угроза распространения огня на соседние. Сотрудники МЧС не допустили распространение огня. Общая площадь пожара составила 186 кв.м.
К сожалению, на пожаре обнаружен погибший мужчина 1989 года рождения.
К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 13 человек.