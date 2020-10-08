Вишневый сад, смотровые, детские, спортивные площадки и даже набережная. Такой видят территорию -разработчики концепции нового парка. Когда-нибудь он должен появиться рядом с Дворцом

Вишневый сад, смотровые, детские, спортивные площадки и даже набережная. Такой видят территорию -разработчики концепции нового парка. Когда-нибудь он должен появиться рядом с Дворцом детского юношеского творчества. Проектировщики решили обсудить будущее парка -с общественниками и местными жителями. По заверению архитекторов, большая часть зеленых насаждений в парке будет сохранена. Сергей Виноградов, главный архитектор бюро: Эти зеленые зоны,