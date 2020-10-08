В Александровском районе сгорело 3 дачных дома. Пожар произошел в деревне Гальцово. Речь идет о возгорании на площади в 186 квадратных метров. Как сообщают спасатели, масштабный пожар

В Александровском районе сгорело 3 дачных дома. Пожар произошел в деревне Гальцово. Речь идет о возгорании на площади в 186 квадратных метров. Как сообщают спасатели, масштабный пожар мог разрастись еще больше. Существовала угроза того, что огонь перекинется на другие жилые строения. Но огнеборцам удалось предотвратить такой вариант развития событий. На пожаре спасатели обнаружили погибшего мужчину 1989 года рождения. Что стало причиной трагедии