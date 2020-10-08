Наиболее пострадавший первый подъезд был полностью отремонтирован.

Наиболее пострадавший первый подъезд был полностью отремонтирован.Ремонт квартир в доме по улице Кленовой произведен без привлечения средств собственников, сообщил порталВ них заменили выбитые окна, поставили новые входные и межкомнатные двери. А также заменили обои и линолеум и установили натяжные потолки.Напомним, что 2 июня прошлого года. Подрядная организация произвела работы по укреплению перекрытий, усилению обоймами лестничных клеток, укреплению фундамента в границах первого подъезда. Именно первый подъезд наиболее пострадал во время хлопка. После многочисленных обследований здания было принято решение о полной эвакуации дома