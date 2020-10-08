В Коврове автомобилист сбил женщину на “зебре”. ДТП произошло на улице Маяковской, когда водитель 1966 года рождения двигался в сторону улицы Грибоедова со стороны улицы Сосновой.

В Коврове автомобилист сбил женщину на “зебре”. ДТП произошло на улице Маяковской, когда водитель 1966 года рождения двигался в сторону улицы Грибоедова со стороны улицы Сосновой. Женщина 1972 года рождения шла по нерегулируемому переходу. По какой причине Фольксваген не успел затормозить перед пешеходом будут разбираться в полиции. Лев Ревазян, зам. начальника пресс-службы регионального УМВД: В