В Муроме неизвестный разрисовал монумент воинам – Краснолучевцам. Осквернивший памятник попал на запись камеры видеонаблюдения. Но в соцсетях сообщают, что инцидент произошел поздним

В Муроме неизвестный разрисовал монумент воинам – Краснолучевцам. Осквернивший памятник попал на запись камеры видеонаблюдения. Но в соцсетях сообщают, что инцидент произошел поздним вечером, на улице уже было темно, а на вандале были надеты плотная черная маска и капюшон, поэтому опознать злоумышленника очень трудно. Памятник стоит в сквере на пересечении улиц Лакина и Первомайской, он