Инспекторы по делам несовершеннолетних встретились со старшеклассниками.

В рамках проведения второго этапа антинаркотической акции «Призывник» сотрудники полиции и медицинские работники посетили учебные заведения города Костерево и деревни Пекша Петушинского района. Целью данной акции является профилактика наркомании и среди молодежи допризывного возраста и пропаганда здорового образа жизни.Инспекторы по делам несовершеннолетних ОУУПиПДН ОМВД России по Петушинскому району рассказала подросткам об опасности таких заболеваний, как наркомания и токсикомании, о возникновении зависимости от наркотиков, воздействии опасных веществ на молодой организм. Кроме того, правоохранитель сообщила учащимся об уголовной и административной ответственности за совершение преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.Инструктор по здоровому образу жизни Петушинской ЦРБ Мария Ларина призвала ребят не быть равнодушными к этой проблеме.Гости напомнили школьникам, что главный противник наркомании и источник здорового образа жизни – спорт, и призвали выбирать активный и здоровый образ жизни.В ходе мероприятия ребята посмотрели отрывки из фильмов, в которых раскрываются страшные последствия употребления наркотиков.В конце мероприятия сотрудник полиции ответила на все интересующие ребят вопросы.