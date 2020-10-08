Площадь возгорания составляет 186 квадратных метров.

Ранее мы сообщали, что днём, 8 октября, во Владимирской области . Общая площадь пожара составила 186 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС региона.«В сгоревшем доме найден труп 31-летнего мужчины», - добавили в ведомстве.На месте работают дознаватели МЧС России. Они устанавливают причину пожара.