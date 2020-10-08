Тему и дату каждой линии можно уточнить в разделе «Новости» регионального блока Владимирской области на официальном сайте Росреестра.
В октябре Управление Росреестра по Владимирской области снова организует ряд "прямых телефонных линий для населения".
На этот раз жители Владимира и области смогут получить ответы на вопросы по следующим темам:
- учет изменений земельных участков;
- порядок обжалования принятых инспекторами государственного земельного надзора процессуальных решений о привлечении к административной ответственности за нарушение требований земельного законодательства;
- вопросы кадастрового учета и кадастровой оценки;
- лицензирование геодезической и картографической деятельности;
- правила и обязанности финансового управляющего в деле о банкротстве;
- порядок государственной регистрации прав на объекты индивидуального жилищного строительства.
Тему и дату каждой прямой линии можно уточнить в разделе «Новости» регионального блока Владимирской области на официальном сайте Росреестра по адресу: rosreestr.gov.ru.