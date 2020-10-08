Инцидент произошел накануне ночью в сквере на пересечении улиц Лакина и Первомайской.

В Муроме неизвестный разрисовал памятник воинам-краснолучевцам. Инцидент произошел накануне ночью в сквере на пересечении улиц Лакина и Первомайской.Камера видеонаблюдения зафиксировала человека, который предположительно и является вандалом.Злоумышленник осквернил памятник, предварительно надев чёрную маску и капюшон.Как сообщает портал , около 80 работников муромской фабрики"Красный Луч"не вернулись с войны. Среди них был легендарный лётчик - Александр Краснухин. Три года назад памятник был перенесён с территории запустевшего предприятия.