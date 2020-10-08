Злоумышленница перевела указанную сумму с банковской карты мужчины на свою.

В июле текущего года в полицию Владимира обратился 34-летний местный житель. Мужчина сообщил, что накануне проводил вечер со своей знакомой, а проснувшись утром обнаружил пропажу с банковской карты 9 000 рублей. Женщины в квартире не было и на телефонные звонки она не отвечала, рассказывает пресс-служба регионального УМВД.Установлено, что подозреваемая, 39-летняя уроженка Рязанской области. Ранее она проживала во Владимире, но сменила место жительства и покинула регион.«Задержали злоумышленницу 6 октября в Москве. В содеянном она раскаялась, пояснив, что деньги потратила на собственные нужды», - добавили в ведомстве.В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа).