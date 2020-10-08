- Усадьба Храповицкого, как место подготовки реставраторов и архитекторов. В Судогодском районе открылась "Школа волонтёров наследия".

- Усадьба Храповицкого, как место подготовки реставраторов и архитекторов. В Судогодском районе открылась "Школа волонтёров наследия".- Места отдыха и притяжения горожан. Как изменился парк Добросельский и что ждёт зелёную зону у Дворца творчества юных?- Бесплатные занятия в тренажёрных залах. Каким образом это поможет работодателю?Итоги четверга корреспонденты «Вестей» подведут в 21.05 на канале «Россия». Не пропустите!