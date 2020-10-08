Владимирцы могут не только отдать свой голос за лучшего полицейского, но и встретиться с лучшими из лучших, покорителями космоса - ветеранами Байконура. Среди приглашенных: участник запуска первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

Владимирцы могут не только отдать свой голос за лучшего полицейского, но и встретиться с лучшими из лучших, покорителями космоса - ветеранами Байконура. Среди приглашенных: участник запуска первого космонавта планеты Юрия Гагарина.Так Владимирский планетарий отмечает Всемирную неделю космоса. Кстати, на встрече пройдет презентация второй части книги "Призвание - Байконур". Её автор - полковник, председатель Владимирской общественной организации ветеранов космодрома Байконур - Михаил Яшуков. Напомним, легендарный космодром Байконур, название которого переводится как "богатая долина", расположен на территории Казахстана. Он занимает территорию больше, чем 6700 квадратных километров и считается самым большим в мире.