4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура Владимира оштрафовала ВКС, по вине которых своевременно не возобновлено горячее водоснабжение многоквартирных домов.Так, ежегодно в летний период ресурсоснабжающей организацией проводятся планово-предупредительные ремонты тепловых сетей, направленные на обеспечение надежного, бесперебойного теплоснабжения потребителей в осенне-зимнем периоде. При этом продолжительность перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством таких работ не должна превышать 14 суток.В соответствии с планом на 2020 год срок ремонта теплосетей многоквартирных домов № 7б, 7в, 7г по проспекту Строителей определен с 24.07.2020 по 06.08.2020, на участках тепловых сетей в районе улиц 1-я Пионерская, Лермонтова, Северная, Северный проезд, Усти-на-Лабе, Почаевская, в зоне ответственности которых находится 36 объектов жилищного фонда и 4 - социальной сферы, - с 15.06.2020 по 28.06.2020. Вместе с тем, подача горячей воды потребителям возобновлена с превышением установленного срока.В этой связи прокуратурой города в адрес руководителя АО «ВКС» внесены представления, по результатам их рассмотрения 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.По постановлению прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа.