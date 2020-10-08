Соответствующее дополнение внесено в Указ главы региона.

Организациям и индивидуальным предпринимателям Владимирской области запрещено допускать граждан без масок в помещения, предназначенные для продажи товаров, оказания услуг и выполнения работ. Соответствующее дополнение внесено в Указ главы региона.Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров и багажа, в том числе такси, рекомендовано:– не допускать нахождения граждан в общественном пассажирском транспорте и такси без средств индивидуальной защиты дыхательных путей;– в случае отсутствия средств индивидуальной защиты дыхательных путей соответствующие услуги гражданам не предоставлять;– осуществлять контроль за наличием у граждан средств индивидуальной защиты дыхательных путей при оказании им соответствующих услуг.