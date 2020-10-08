Преступление совершено в сетевом магазине посёлка Боголюбово.

В полицию обратились представители сетевого магазина из посёлка Боголюбово. Они сообщили, что неизвестный похитил из торгового зала 17 коробок с конфетами, рассказывает пресс-служба регионального УМВД.Спустя несколько дней по подозрению в причастности к совершённому преступлению сотрудники правопорядка задержали 23-летнего безработного жителя Владимира. В содеянном молодой человек сознался, пояснив, что похищенное продал по заниженной стоимости случайным знакомым.«В дальнейшем была установлена причастность фигуранта ещё к четырём аналогичным хищениям шоколада из магазинов, расположенных в разных сёлах Суздальского района», - отмечают в ведомстве.Общая сумма ущерба превысила 19 000 рублей.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждены пять уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. 161 УК РФ (грабеж) и ст. 158 УК РФ (кража).