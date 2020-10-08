Оформить железнодорожные билеты можно будет дистанционно и без документального подтверждения наличия инвалидности или права на льготу.

Оформить железнодорожные билеты можно будет дистанционно и без документального подтверждения наличия инвалидности или права на льготу.Это правило вступит в силу уже с 1 декабря 2020 года, предупредила транспортная прокуратура. Что упрощает порядок оформления и покупки билетов для граждан, имеющих право на льготный проезд в пригородных поездах и поездах дальнего следования.Особо важно это нововведение для маломобильных категорий граждан, в том числе инвалидов-колясочников. Таким гражданам больше не нужно будет предъявлять подтверждающие льготу документы в кассы. Проверка правовых оснований для покупки билета будет производиться автоматически.