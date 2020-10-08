Фигурантка, похитив деньги с банковской карты знакомого, уехала в другой регион и на связь не выходила.

В июле текущего года в дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по городу Владимиру обратился 34-летний местный житель. Мужчина сообщил, что накануне проводил вечер со своей знакомой, а проснувшись утром обнаружил пропажу с банковской карты 9 000 рублей. Женщины в квартире не было и на телефонные звонки она не отвечала.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили, что подозреваемая, 39-летняя уроженка Рязанской области, проживавшая во Владимире, сменила место жительства, покинув регион.Злоумышленница была задержана полицейскими в Москве 6 октября при отработке оперативной информации. В содеянном она раскаялась, пояснив, что деньги потратила на собственные нужды.В настоящее время в отношении подозреваемой отделом дознания ОП №3 УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа).