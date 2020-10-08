В соревнованиях приняли участие 143 спортсмена из 13 регионов страны.

Спортсмены из Владимирской области получили 13 медалей Первенства России по спортивной радиопеленгации среди юношей, девушек и юниоров. В мастерстве радиопеленгации соревновались 143 спортсмена из 13 регионов страны. От нашей области поехали девять человек из спортивной школы олимпийского резерва по спортивному ориентированию.Лидерами соревнований стали владимирские девушки. Александре Ионовой вручили две золотые медали в дисциплинах «спортивная радиопеленгация 3,5 МГц» и «спортивная радиопеленгация – радиоориентирование», а также бронзу в дисциплине «спортивная радиопеленгация 144 МГц»;Яна Михайлова заработала золотую медаль в дисциплине «спортивная радиопеленгация 144 МГц» и две бронзовые медали в дисциплинах «спортивная радиопеленгация 3,5 МГц» и «спортивная радиопеленгация – спринт»;Светлана Мельникова увезла на родину две серебряные медали в дисциплинах «спортивная радиопеленгация – радиоориентирование» и «спортивная радиопеленгация – спринт».Илэйна-Кейт Аззопарди заслужила серебро в дисциплине «спортивная радиопеленгация 144 МГц» среди девушек до 15 лет.Анастасия Койкова стала одной из сильнейших в категории девушек до 17 лет: серебро в дисциплине «спортивная радиопеленгация – радиоориентирование» и две бронзы в дисциплинах «спортивная радиопеленгация – спринт» и «спортивная радиопеленгация 144 МГц».Захар Щербаков стал вторым в дисциплине «спортивная радиопеленгация 144 МГц».