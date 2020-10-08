Победитель конкурса получит денежный приз в размере 100 тысяч рублей на целевое использование по поддержке и развитию добровольчества

Региональный добровольческий центр «Волонтёры культуры» признан одним из десяти победителей Всероссийского конкурса волонтёрских центров в сфере культуры. Пресс-центр администрации Владимирской области напомнил, что Центр работает при Владимирской областной библиотеке для детей и молодёжи.Жюри конкурса учитывало лучшие волонтёрские практики и инновационные формы организации добровольческой деятельности в сфере культуры. Организаторы искали наиболее эффективные волонтёрские сообщества в сфере культуры.Во Всероссийском конкурсе приняли участие некоммерческие и образовательные организации сферы культуры и учреждения, при которых созданы волонтёрские центры.Приз связан с одной из основных задач конкурса - создавать условия для развития инфраструктуры волонтёрства в сфере культуры. Каждый победитель конкурса получит денежный приз в размере 100 тысяч рублей на целевое использование по поддержке и развитию добровольчества.