Во Владимирском филиале РАНХиГС подписали соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве между институтом и городом Чехов Московской области.

Во Владимирском филиале РАНХиГС подписали соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве между институтом и городом Чехов Московской области.Жизнь - это учеба. А лучшая учеба в сфере управления - в президентской академии. Это отметил глава подмосковного округа Чехов Григорий Артамонов. Свои слова он подкрепил действиями - поступил на магистратуру во Владимирский филиал РАНХиГС. И подписал с руководством вуза соглашение о сотрудничестве. Теперь студенты смогут проходить практику в администрации Чехова, а сотрудники - повышать там уровень квалификации. Не забыли и про чеховских школьников. Ребята смогут поступить во владимирский филиал на выгодных условиях - с учетом скидок на обучение.Григорий Артамонов, глава городского округа г. Чехов: «Безусловно для нас - это очень важный шаг, не только как для администрации, но и возможность для наших школьников, которые планируют поступать в те или иные вузы. У них будет приоритетная возможность поступать непосредственного в данное учебное заведение, а так же повышать свою квалификацию не только руководящего состава нашего муниципалитета, но и все сотрудников».Связующим звеном между Владимирским филиалом РАНХиГС и Чеховом стал знаменитый боксер Александр Поветкин. Боец закончил во Владимире магистратуру. Тем самым став своеобразным знаком качества обучения.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, зампредседателя ЗС Владимирской области: «Два года назад у нас защитился, защитил свою диссертацию по магистратуре Александр Поветкин, прославленный наш боксер и как раз Александр Поветкин живет и тренируется в Чехове. Можно сказать, легенда Чехова. И конечно, это добавляет в копилку нашего сотрудничества такую вишенку».Кроме этого, в филиале академии чествовали победителей премии "Надежда земли Владимирской". Всего лауреатов 114. В их числе - выпускница факультета "Управление" Дарья Губанова.А в скором времени во Владимир приедут представители ВЦИОМ, чтобы принять участие в традиционной конференции Владимирского филиала РАНХиГС. Разговор пойдет о российской государственности, тема важна для всех регионов.Артём Яковенко, Екатерина Таманова, Андрей Голубев«Вести-Владимир»