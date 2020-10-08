Сегодня - день образования Специального Отряда Быстрого Реагирования или СОБР. Он был создан указом президента восьмого октября 1992-го года.

Сегодня - день образования Специального Отряда Быстрого Реагирования или СОБР. Он был создан указом президента восьмого октября 1992-го года.Во Владимирской области отряд начал нести службу в 1993 году. СОБР занимается самыми сложными и опасными операциями - задержанием вооруженных преступников, освобождением заложников. В 2016 году отряд быстрого реагирования вошел в состав регионального управления Росгвардии. С начала этого года сотрудники СОБР приняли участие в шестидесяти операциях, в ходе выполнения которых задержано 29 преступников.