Сегодня стартовал финал Всероссийского фестиваля "Диво России". Конкурс посвящен развитию туризма. На звание победителя претендуют и две работы о селе Черкутино Собинского района.

Сегодня стартовал финал Всероссийского фестиваля "Диво России". Конкурс посвящен развитию туризма. На звание победителя претендуют и две работы о селе Черкутино Собинского района.По условиям конкурса участники должны были представить два ролика: рекламный и туристический. Жительница Черкутино Инна Щегорцева рассказала об истории родного села и его достопримечательностях. Особое внимание автор уделил знаменитому земляку, Михаилу Сперанскому. На уровне ЦФО ее два видеоролика заняли первое и третье места, и оба вышли в финал. На днях победителя определят в Севастополе. Но Черкутино уже стало победителем на конкурсе в Ярославле. Серия роликов "Сказание о Черкутино" заняла первое место на фестивале "Диво России. Золотой бренд".- Это о продвижении села, хочу, чтобы как можно больше людей узнало о нашем селе, о его известных жителях. Дело в том, что редкое место может похвалиться такой историей, таким количеством известных имен, такой природы и такими людьми.