Проект утвердили на внеочередной сессии Владимирского горсовета.

Совет народных депутатов города Владимира утвердил проект изменений в Правила землепользования и застройки. Этот документ регламентирует процедуру строительства в областном центре. Его разрабатывали специалисты ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР» с 2017 года. Параллельно шла работа над проектом изменений в генеральный план города Владимира.Напомним также, что в сентябре 2019 года во Владимире был принят обновленный генеральный план. С его учетом, Правила землепользования и застройки определяют виды разрешенного и условно-разрешенного использования земельных участков и описывает предельные параметры строительства и реконструкции. Они были составлены с учетом мнений горожан. Затем он был согласован с Министерством культуры России и Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Владимирской области.