Получили штраф за то, что оставили жителей без горячей воды. Во Владимире ресурсоснабжающую организацию привлекли к административной ответственности за долгий плановый ремонт. Об этом

Получили штраф за то, что оставили жителей без горячей воды. Во Владимире ресурсоснабжающую организацию привлекли к административной ответственности за долгий плановый ремонт. Об этом сообщает прокуратура. История произошла летом этого года в традиционный сезон отключения горячей воды, когда ресурсники готовили теплосети к осенне-зимнему периоду. На работы тепловикам отводится 14 суток, но компания “ВКС” в срок