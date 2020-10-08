Всего к поискам привлечены 50 военнослужащих гвардейского Московско-Тартуского учебного центра ЗВО.

Военнослужащие учебного центра Западного военного округа из Владимирской области привлечены к поиску пропавшего 7-летнегоСавелия Роговцева. Сообщили в .Напомним, пропал28 сентября в поселке Горки Камешковского района.Всего к поискам привлечены более 120 человек: 50 военнослужащих гвардейского Московско-Тартуского учебного центра ЗВО, представители МВД по Владимирской области, МЧС, Следственного комитета, прокуратуры, администраций района и области, добровольцы из Московской, Калужской, Ивановской, Рязанской, Ярославской областей, а также пять кинологических расчетов, подразделения беспилотных летательных аппаратов, ВАСТК «Штурман» и вертолёты гражданской авиации.