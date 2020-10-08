Москва заинтересована в мире и стабильности на Кавказе. Но Турция, подстрекавшая Азербайджан к началу боевых действий, переиграла Россию в этом регионе, уверен ереванский политолог Борис Навасардян.

Москва заинтересована в мире и стабильности на Кавказе. Но Турция, подстрекавшая Азербайджан к началу боевых действий, переиграла Россию в этом регионе, уверен ереванский политолог Борис Навасардян.Нестабильность в Карабахе создает дополнительные проблемы России на южном направлении. Москва заинтересована в сохранении статуса-кво в регионе. Но у Турции свои интересы в Закавказье.Новый виток конфликта в Нагорном Карабахе – свидетельство того, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган переиграл Владимира Путина, считает ереванский эксперт Борис Навасардян. Уговорив Баку начать наступление, Анкара вырвала из рук Москвы пальму первенства в борьбе за влияние на Южном Кавказе, уверен аналитик.Но блицкрига у азербайджанской армии и стоящей за ее спиной Турции не получилось, констатировал Навасардян. По его мнению, позиции Анкары стали уязвимее перед давлением Запада, который требует прекратить войну в Нагорном Карабахе и сесть за стол переговоров.Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский озвучил своей рецепт прекращения войны в регионе. Политик предложил оригинальное решение. По его мнению, покончить с конфликтом могло бы вхождение Армении и Азербайджана в состав России.Резкое обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют в эскалации насилия друг друга. Применяется артиллерия и тяжелая бронетехника. С обеих сторон погибли сотни человек, есть жертвы среди гражданского населения.Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил Азербайджану признать независимость Нагорного Карабаха. Баку не контролирует мятежный регион с начала 1990-х годов.