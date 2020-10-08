Суд отправил его в колонию на 12 месяцев.

В июле 2018 года житель Киржача двигался на автомобиле со стороны Сергиева-Посада в сторону деревни Аленино. Скорость движения автомобиля составляла 70-80 км/час, которая не соответствовала дорожным и метеорологическим условиям в виде дождя и мокрого асфальта, сообщает пресс-служба Владимирского областного суда.В какой-то момент водитель не справился с управлением и наехал передним колесом на обочину. После этого он выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем.Итог аварии: пассажир машины, которым управлял подсудимый, скончался на месте происшествия. Женщина, которая сидела на пассажирском месте встречного авто, получила телесные повреждения, причинившие тяжкий вред её здоровью.Приговором Киржачского районного суда автолюбитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека).Осуждённому назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права на управление транспортными средствами на срок 2 года. Также с него взыскана компенсация морального вреда.