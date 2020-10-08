Новые жертвы КОВИДа. За последние сутки умерло ещё 3 пациента с коронавирусом. Число летальных исходов во Владимирской области теперь 235. Заболевших за минувшие сутки – 59-ть, на два больше чем

Новые жертвы КОВИДа. За последние сутки умерло ещё 3 пациента с коронавирусом. Число летальных исходов во Владимирской области теперь 235. Заболевших за минувшие сутки – 59-ть, на два больше чем накануне. Всего больных теперь 7 716. В лидерах антирейтинга Муром (10-ть новых пациентов). На втором месте Гусь-Хрустальный (9 новых КОВИД-носителей), третье место антирейтинга у Владимира