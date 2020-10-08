Она провела с ним ночь и покинула регион.

Она провела с ним ночь и покинула регион.34-летний мужчина сообщил полицейским, что накануне проводил вечер со своей знакомой, а проснувшись утром обнаружил пропажу с банковской карты 9 000 рублей. Женщины в квартире не было и на телефонные звонки она не отвечала.Подозреваемая, 39-летняя уроженка Рязанской области, проживавшая во Владимире, сменила место жительства, покинув регион. Злоумышленница была задержана полицейскими в Москве 6 октября при отработке оперативной информации. В содеянном она раскаялась, сообщила пресс-служба УМВД по владимирской области.На нее возбуждено уголовное дело за мошенничество с использованием электронных средств платежа.