ЗАО «Радугаэнерго» привлечено к административной ответственности в виде штрафа.

Владимирская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах установила, что ЗАО «Радугаэнерго» при производстве работ на сетях водоснабжения превысило допустимую продолжительность перерыва подачи воды с последующим ухудшением ее качества в ряде многоквартирных домов. Сообщили в областном надзорном ведомстве.В целях устранения выявленных нарушений гендиректору «Радугаэнерго», а также директору МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО город Радужный, управляющему домами, внесены представления.По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования собственникам помещений произведен перерасчет за коммунальные услуги в общей сумме около 380 тыс. рублей.Кроме того, ЗАО «Радугаэнерго» привлечено к административной ответственности в виде штрафа.