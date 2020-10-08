ЗАО «Радугаэнерго» привлечено к административной ответственности в виде штрафа.
Владимирская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах установила
, что ЗАО «Радугаэнерго» при производстве работ на сетях водоснабжения превысило допустимую продолжительность перерыва подачи воды с последующим ухудшением ее качества в ряде многоквартирных домов. Сообщили в областном надзорном ведомстве.
В целях устранения выявленных нарушений гендиректору «Радугаэнерго», а также директору МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО город Радужный, управляющему домами, внесены представления.
По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования собственникам помещений произведен перерасчет за коммунальные услуги в общей сумме около 380 тыс. рублей.
Кроме того, ЗАО «Радугаэнерго» привлечено к административной ответственности в виде штрафа.