11-й день подряд в Центральной России, благодаря влиянию антициклона, наблюдается повышенный фон...

11-й день подряд в Центральной России, благодаря влиянию антициклона, наблюдается повышенный фон атмосферного давления, из которых 6 дней являются рекордными. Вот и вчера, 7 октября, в Москве был обновлён очередной рекорд - атмосферное давление достигло отметки в 769,6 мм рт. ст., что заметно выше прежнего достижения этого дня, установленного в 2014 году, и составлявшего 767,2 мм рт. ст. Высока вероятность того, что рекордная серия продлится и в пятницу. Но постепенно атмосферное давление будет снижаться, и к середине следующей недели скажется ненастное влияние циклона.8 октября, в пятницу, во Владимирской области ожидается солнечная погода без осадков. Ветер юго-западный, 0 – 5 метров в секунду.Температура воздуха ночью -2 - 0 °C, днём +9 - +12 °C.Фото: stihi.ru