По состоянию на 8 октября в медицинских организациях региона действуют 2054 койки для пациентов с...

По состоянию на 8 октября в медицинских организациях региона действуют 2054 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 89,4 процента из них занято (1836), свободны 218 коек. Дополнительно развёрнуто 130 коек в центральных районных больницах – Собинской (30), Судогодской (20) и Юрьев-Польской (10), горбольницы Радужного (25), Областной психиатрической больницы №2 (20) и Областного госпиталя для ветеранов войн (25).50747 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 141 человек.Напомним, что 8 октября подтверждено 245 новых случаев коронавируса. Всего за время пандемии заболели 56057 человек.За период наблюдения в области отмечено 2024 летальных случая, за сутки скончались еще 15 человек.