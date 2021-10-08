На территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 октября лабораторно подтверждено 245...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 октября лабораторно подтверждено 245 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
61 - во Владимире
29 - в Муромском районе
27 - в Гусь-Хрустальном районе
26 - в Ковровском районе
12 - в Собинском районе
12 - в Вязниковском районе
10 - в Александровском районе
10 - в Суздальском районе
10 - в Юрьев-Польском районе
9 - в Кольчугинском районе
8 - в Петушинском районе
8 - в Киржачском районе
7 - в Гороховецком районе
6 - в Меленковском районе
5 - в Селивановском районе
3 - в Камешковском районе
1 — в Судогодском районе
1 — в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 56 057 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).