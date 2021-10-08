На территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 октября лабораторно подтверждено 245...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 октября лабораторно подтверждено 245 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.61 - во Владимире29 - в Муромском районе27 - в Гусь-Хрустальном районе26 - в Ковровском районе12 - в Собинском районе12 - в Вязниковском районе10 - в Александровском районе10 - в Суздальском районе10 - в Юрьев-Польском районе9 - в Кольчугинском районе8 - в Петушинском районе8 - в Киржачском районе7 - в Гороховецком районе6 - в Меленковском районе5 - в Селивановском районе3 - в Камешковском районе1 — в Судогодском районе1 — в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 56 057 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).