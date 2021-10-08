Осенний общегородской субботник всё-таки состоится во Владимире 9 октября, сообщили в мэрии. В...

Осенний общегородской субботник всё-таки состоится во Владимире 9 октября, сообщили в мэрии.В прошлом году традиционные массовые мероприятия по приведению территории в порядок отменяли два раза из-за коронавируса. В горадминистрации уточнили, что ковидные ограничения Роспотребнадзора не запрещают проведение субботника на улице. Запланированы работы по уборке стихийных свалок, вырубке самосева.Время - 11 часов дня. Место проведения субботника нужно уточнить в администрации своего района.