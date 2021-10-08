Впервые спектакль-мистерия во Владимире. Чернобыль. Путешествие с ангелом. В стенах заброшенной...

Впервые спектакль-мистерия во Владимире. "Чернобыль. Путешествие с ангелом". В стенах заброшенной ТЭЦ. Премьера уже сегодня в 19:00. Какие вопросы ставит перед зрителем белорусский режиссер? Подробности в интервью с актером Александром Аладышевым.