Впервые спектакль-мистерия во Владимире. Чернобыль. Путешествие с ангелом. В стенах заброшенной...
<a href="https://33live.ru/novosti/08-10-2021-aleksandr-aladyshev-rasskazhet-o-novom-spektakle-postavlennom-v-stenax-zabroshennoj-vladimirskoj-tec.html" target="_blank">Александр Аладышев расскажет о новом спектакле, поставленном в стенах заброшенной владимирской ТЭЦ</a> - Впервые спектакль-мистерия во Владимире. Чернобыль. Путешествие с ангелом. В стенах заброшенной...
[url=https://33live.ru/novosti/08-10-2021-aleksandr-aladyshev-rasskazhet-o-novom-spektakle-postavlennom-v-stenax-zabroshennoj-vladimirskoj-tec.html]Александр Аладышев расскажет о новом спектакле, поставленном в стенах заброшенной владимирской ТЭЦ[/url] - Впервые спектакль-мистерия во Владимире. Чернобыль. Путешествие с ангелом. В стенах заброшенной...