Сделать прививку от коронавируса жителей области призывают и полицейские. Подавая личный пример....

Сделать прививку от коронавируса жителей области призывают и полицейские. Подавая личный пример. Активно вакцинируются и действующие сотрудники, и ветераны ведомства.Дмитрий Царьков, пенсионер МВД:- Я в 19-ом году перенёс достаточно серьёзную операцию, связанную с онкологией, у меня было удалено лёгкое. Считается, что это тяжелая ситуация, тем более, что первое, что делает коронавирус, он бьёт по лёгким. Но врачи мне сказали, что нужно привиться. У меня двое маленьких детейМария Мацкевич, зампредседателя Совета ветеранов УМВД России по Владимирской области:- Прививку нужно сделать обязательно, потому что мы люди пожилого возраста, общаемся не только с людьми на работе, но у нас у каждого есть дети, внуки, которые могут нас заразить. И мы, ветераны, начали прививаться с марта месяца.Правоохранители проходят вакцинацию в медико-санитарной части МВД России по Владимирской области. Как сообщили "Вестям" в областной полиции, на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали свыше 92 процентов сотрудников регионального Управления МВД. И многие уже прошли ревакцинацию.Татьяна Пустовойт, медсестра поликлиники МСЧ УМВД России по Владимирской области:- Те люди, кто потеряли своих близких, они, не задумываясь, идут к нам и вакцинируются. И я вакцинировалась тоже, и моя семья, потому что, переболев коронавирусной инфекцией, я понимаю, что иначе нам с ней бороться невозможно.