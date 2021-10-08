8 октября 2021 года православные отмечают День памяти Сергия Радонежского. Он является одним из самых известных и почитаемых святых в России. Он благословил князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву.

8 октября 2021 года православные отмечают День памяти Сергия Радонежского. Он является одним из самых известных и почитаемых святых в России. Он благословил князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву.ИСТОРИЯСергия Радонежского называют "игуменом земли Русской". Его ученики основали около 40 монастырей. Преподобный появился на свет в семье бояр. Согласно преданию, он с детства изучал книги и делал добро повсеместно.После смерти родителей Сергий Радонежский вместе с братом стали жить в глухом лесу. Там они возвели себе келью и храм. Брат отправился служить в московский монастырь, а 24-летний Варфоломей взял имя Сергий и стал монахом. Вскоре Сергий стал притягивать к себе людей и стал жить в окружении единомышленников.При жизни Сергий Радонежский творил чудеса. Он воскресил маленького мальчика. Отец умершего мальчика уже отчаялся, но вскоре обрел вновь своего сына.Перед Куликовской битвой Сергий Радонежский благословил князя Донского и дал ему в помощь монахов Александра Пересвета и Андрея Ослябю.ЖИТИЕВ житии преподобного говорится о видении, которое однажды явилось ему. Сергию Радонескому пришла во сне Богородица вместе с апостолами Петром и Иоанном Богословом. Богородица дала слово покровительствовать Троице-Сергиеву монастырю.Православные верующие в этот церковный праздник 8 октября молятся Сергию Радонежскому в трудных жизненных ситуациях и просят помощи. Он исцеляет болезни, усмиряет гордыню и защищает детей от духовного разложения.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 8 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДАВ этот церковный праздник 8 октября 2021 года нельзя ругаться, ссориться со своими родственниками.нельзя осуждать кого-то и злословить. Хотя Православная церковь рекомендует не делать это и в остальные дни круглый год.Также в церковный праздник 8 октября нельзя гадать и заниматься оккультизмом, а также нельзя верить приметам.не рекомендуется употреблять в пищу картофельные блюда.нельзя грустить. В церковный праздник 8 октября принято быть в хорошем расположении духа.