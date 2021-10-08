Пешеходную “подземку” под федеральной трассой М-7 будут ремонтировать в 2022 году. Упрдор Москва-Нижний Новгород включил злополучный переход в предварительную программу проведения

Пешеходную “подземку” под федеральной трассой М-7 будут ремонтировать в 2022 году. Упрдор Москва-Нижний Новгород включил злополучный переход в предварительную программу проведения работ по капремонту. Хотя жители Юрьевца жаловались на его состояние и раньше. Народное негодование усилилось, когда в 2020-м году федеральные дорожники ликвидировали альтернативный надземный пешеходный переход. В итоге людям пришлось переходить дорогу под землей