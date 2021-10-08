На четырех тепловых пунктах компании «Т Плюс» появились живописные граффити. Вместо серых стен – креативные рисунки, современное искусство. В один из дней на улице Комиссарова – выросли

На четырех тепловых пунктах компании «Т Плюс» появились живописные граффити. Вместо серых стен – креативные рисунки, современное искусство. В один из дней на улице Комиссарова – выросли пятиметровые цветы. Такое ощущение, что проходя мимо них, жители «Доброго» попадают на другую планету. Любовь Плотникова, жительница микрорайона «Доброе Ну графика, талантливо. Посмотрите как все прописано, причем это