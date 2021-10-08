Генеральный прокурор РФ на должность Владимирского прокурора по надзору за соблюдением законов в...

Генеральный прокурор РФ на должность Владимирского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях назначил советника юстиции Андрея Александровича Муржухина.А.А. Муржухин родился в 1987 году в городе Судогде Владимирской области.В 2010 году окончил Владимирский государственный университет.В органах прокуратуры работает с 2010 года в должностях помощника Владимирского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, помощника прокурора Судогодского района, помощника Гусь-Хрустального межрайонного прокурора, помощника Владимирского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов дознания и оперативно-розыскной деятельностью управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области.С 2018 года – заместитель Гусь-Хрустального межрайонного прокурора.