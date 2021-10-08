В департаменте капитального ремонта рассказали о ремонте двух медицинских учреждений в Северном административном округе Москвы.

В департаменте капитального ремонта рассказали о ремонте двух медицинских учреждений в Северном административном округе Москвы.В Москве продолжается реализация масштабной программы по модернизации медучреждений. В нее включены 137 объектов – примерно треть всего поликлинического фонда столицы. 23 медучреждения уже открылись после капитального ремонта, еще 50 объектов находится в работе.Так, в настоящий момент в САО специалисты модернизируют две поликлиники – в районах Ховрино (улица Флотская, дом 9а, стр. 1) и Сокол (Чапаевский переулок, дом 4). Согласно проектам, в зданиях изменится планировка, благодаря чему появится больше открытых пространств, увеличится полезная площадь. Самые посещаемые кабинеты расположатся на нижних этажах.Руководитель департамента капитального ремонта Денис Лебедев рассказал, что особое внимание при проведении работ уделяется подбору качественных материалов, современному дизайну и интерьеру. Каждая поликлиника получит дополнительные энергомощности для подключения нового и современного оборудования.Кстати, в поликлинике на Флотской будет кабинет с рентгеновским аппаратом типа "U-дуга". Установка предназначена для многопрофильных исследований. С ее помощью можно добиться самых высоких результатов диагностики."В отделке этих помещений будут использоваться специальные электроизоляционные материалы, устойчивые к воздействию излучения и радиации", – рассказал Лебедев.Он также сообщил, что в поликлиниках обустроят дневные стационары общей площадью более 240 квадратных метров на пять палат и восемь койко-мест.Кроме того, в этих двух медучреждениях обновят инженерные системы, лифты, окна и двери, произведут монтаж новой вентиляции, утеплят фасады, сделают высококачественную отделку помещений и приспособят помещения для маломобильных граждан.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин о расширении программы реконструкции поликлиник – в нее добавили еще 60 поликлиник. Также градоначальник о дополнительном финансировании программы. По словам мэра, на ремонт медучреждений будет потрачено еще 7,5 миллиарда рублей.Кстати, уже завершился капитальный ремонт четырех поликлиник – в районах Тимирязевский, Коптево, Восточное и Западное Дегунино.