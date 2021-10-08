Генерал-майор полиции Шамиль Сибанов справился о самочувствии Романа Ковалева, пожелал ему скорейшего выздоровления и выразил огромную благодарность за проявленную гражданскую позицию...

Начальник УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве генерал - майор полиции Шамиль Сибанов навестил Романа Ковалева, пострадавшего в результате жестокого нападения троих злоумышленников в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии. Мужчина получил множественные телесные повреждения и в настоящее время проходит лечение в одной из городских клинических больниц.Как сообщалась ранее, вечером 04 октября в вагоне электропоезда, следовавшего от станции «Измайловская» до станции «Первомайская» столичного метрополитена, трое приезжих мужчин жестоко избили 25-летнего жителя Воронежской области, после чего скрылись с места происшествия. По горячим следам злоумышленники были задержаны сотрудниками патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене и доставлены в отдел полиции. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Все подозреваемые арестованы.Генерал-майор полиции Шамиль Сибанов справился о самочувствии Романа Ковалева, пожелал ему скорейшего выздоровления и выразил огромную благодарность за проявленную гражданскую позицию, отважный и достойный поступок. «Вы совершили настоящий подвиг, вступив в схватку с преступниками, угрожавшими жизни и здоровью пассажиров», - отметил начальник Управления внутренних дел.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18