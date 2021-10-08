Самые важные новости из жизни Владимирской епархии. Слово Татьяне Даниловой. - В Суздале после...

Самые важные новости из жизни Владимирской епархии. Слово Татьяне Даниловой.- В Суздале после масштабной реставрации освятили храм в честь иконы Божией Матери Живоносный Источник. Работы велись за счет благотворителей.– Владимирская духовная семинария вновь открывает заочное отделение. Обучение начнется со следующего года.– На Евфросиньевскую ярмарку съехались десятки сельхозпроизводителей и ремесленников. Торжество началось с церковного молебна.