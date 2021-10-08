Самые важные новости из жизни Владимирской епархии. Слово Татьяне Даниловой.
- В Суздале после...
Самые важные новости из жизни Владимирской епархии. Слово Татьяне Даниловой.
- В Суздале после масштабной реставрации освятили храм в честь иконы Божией Матери Живоносный Источник. Работы велись за счет благотворителей.
– Владимирская духовная семинария вновь открывает заочное отделение. Обучение начнется со следующего года.
– На Евфросиньевскую ярмарку съехались десятки сельхозпроизводителей и ремесленников. Торжество началось с церковного молебна.