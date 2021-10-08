Репосты, лайки, комментарии. Чему удивлялись пользователи региона? Чем делились в сети? Наш эфир...

Репосты, лайки, комментарии. Чему удивлялись пользователи региона? Чем делились в сети? Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. Слово Марии Платанюк.Лихачи на трассах, бодрящий октябрь, шустрая ласка на парковке и зажигательный твист от муромских пенсионерок. Яркое сетевое - в одном обзоре - прямо сейчас.Но вначале заглянем в инстаграм ГТРК "Владимир". Здесь - новые направления йоги. И секреты вышивки. В вестийном тик-токе вместе ищем раритеты на блошином рынке и раскрываем секреты, как стать богатым и здоровым. При чём тут гвозди?А теперь - о ситуации на дорогах. На этой неделе в сети как никогда много резонансных видео.Давайте вместе посмотри, как в Коврове пожилая женщина переходила по зебре. Эпизод зафиксировал видеорегистратор. У ролика - свыше 64 тысяч просмотров. «А если бы это была ваша бабушка?» - спрашивает лихача автор видео.В Александрове в кадр попал момент аварии со скутеристом. Мужчине повезло.А это автоледи "на еноте" - “Ниссане-ноут”, которая летела, как Фернандо Алонсо, пишут очевидцы. Трасса Юрьев-Польский - Владимир. На встречку. Пересекая двойную сплошную.“АлексАвтоЛайф” рассказывает о дороге, которая больше похожа на решето. Это улица Северная, посёлок Балакирево. Ямы всё больше - реакции администрации ноль, пишут в сети.На Двориковском шоссе на автомобиль упал столб. По словам очевидцев, провода зацепил фургон. Итог на фото. В дополнение - "дырявая остановка" и местный фонтан. Ждём заморозков, чтобы отогревать?"Подслушано Ковров" продолжает дорожную тему. На трассах области установили 20 комплексов фотовидеофиксации нарушений. Есть они теперь и в Ковровском районе.“Подслушано Судогда" предлагает взбодриться вместе с Виталием Цыплевым. О нём мы рассказывали в "Вестях". Купальный сезон завершён. Но и в октябре можно окунуться в воду. Сразу после посещения мобильной бани. Той, что всегда с собой.Что такое "Пустое воскресенье"? Это вовсе не бесцельно проведённый выходной, а ещё одно урочище на карте Судогодского района. Посетить его паблик приглашает вместе с путешественником Андреем Волковым. И ещё одно путешествие - в главное место притяжения, усадьбу Храповицкого. Давайте вместе посмотрим на церковь Святой Александры Римской с высоты птичьего полёта.Ковровский паблик рассказывает о реконструкции, которая прошла в селе Малые Всегодичи. Её посвятили событиям 1943-го - освобождению Ельни Смоленской области от фашистов. Сюжет боя отработали до мелочей. Реконструкция прошла у подножия храма Рождества Пресвятой Богородицы на берегах реки Уводь.И ещё одно фото из города оружейников. «В Коврове всё ещё СССР?» - спрашивает автор снимка.“Подслушано Муром” рассказывает о завершении работ на стадионе, который носит имя Николая Гастелло. А это - возмущения пост. Автор фото пишет: "Бабушке 87 лет. Сельсовет принёс подарок - полотенце».А следующие кадры точно поднимут настроение. В парке Гагарина пенсионерки танцуют твист. Смотрим вместе.Хоть что-то доброе и весёлое, пишут пользователи. У ролика - больше 20 тысяч просмотров.И в завершение выпуска немного природных кадров. Самка белоспинного дятла на старом тополе. И вот такая шустрая ласка. Её автор снимков встретил на парковке.Ваших ярких фото и видео мы, как обычно, ждём по номеру вестийного вацапа. Подписывайтесь на аккаунты ГТРК "Владимир" во всех соцсетях. Будем вместе в эфире, и в сети. До встречи.