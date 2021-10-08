Злоумышленники позвонили на мобильный телефон 74-летней москвички и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, попросили о помощи в задержании мошенников...

Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в хищении у пожилой женщины около 2 миллионов рублей путем мошенничества.Предварительно установлено, что злоумышленники позвонили на мобильный телефон 74-летней москвички и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, попросили о помощи в задержании мошенников, которые похищают денежные средства с банковских вкладов пожилых людей, в том числе намереваются похитить деньги и с ее счетов.Звонивший сообщил пенсионерке, что нужно снять денежные средства в банках и передать их в обусловленном месте. Он уточнил, что это нужно для того, чтобы промаркировать купюры специальной невидимой краской и в дальнейшем уличить преступников. Пенсионерка согласилась помочь и, сняв деньги, на вызванном злоумышленниками такси отвезла их на улицу Госпитальный Вал и на улицу Ходынское поле, где передала неизвестным.Через некоторое время пенсионерке опять позвонил незнакомец и попросил ее взять кредит в одном из банков, затем деньги также передать. Кроме того, он попросил прислать через мессенджер смартфона фото её паспорта и документы на принадлежащую ей квартиру. Потерпевшая заподозрила неладное и обратилась с данной информацией в полицию. Материальный ущерб составил 1,9 миллион рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Мантулинской улице при передаче денег потерпевшей злоумышленнику задержали одного из подозреваемых. Им оказался 35-летний приезжий мужчина, ранее судимый за вымогательство.Следственной частью Следственного управления УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание сообщников задержанного. Расследование уголовного дела продолжается.Сотрудники полиции призывают граждан к бдительности. Если на ваш телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что для поимки злоумышленников, необходимо провести какие-либо денежные операции – оформить кредит или перевести деньги на безопасный счет, ни в коем случае не выполняйте требуемое. Необходимо прекратить разговор и сообщить о произошедшем в полицию по телефону 02 (с мобильного «102») или указанному на сайте территориального Отдела МВД. Знайте, что сотрудники правоохранительных органов не просят предоставить данные вашей карты по телефону, коды, высылаемые банком, а также оформить кредит.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60