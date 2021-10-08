За девять месяцев 2021 года по программе реновации в Москве расселили 31 дом. Переселенцы стали обладателями новых квартир с полной отделкой.

За девять месяцев 2021 года по программе реновации в Москве расселили 31 дом. Переселенцы стали обладателями новых квартир с полной отделкой.Из 31 дома 24 уже демонтировали по технологии "умного" сноса. Основные принципы такого подхода – экологичность, максимальная переработка отходов от старых домов и их повторное использование.В 2021 году планируется переселить порядка 30 тысяч жителей. Уже сейчас обладателями новых квартир с полной отделкой класса комфорт стали 14,1 тысячи человек.За тот же период 2020 года в Москве расселили 26 домов, уточнил глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин. "Это свидетельствует в первую очередь о слаженной работе всех причастных органов исполнительной власти города", – отметил чиновник.Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных 10 стартовых площадок в программу реновации. На них построят 177,3 тысячи квадратных метров нового жилья, что позволит расселить 36 старых домов (2537 квартир). Сейчас в них проживают 6,5 тысячи человек.Московская программа реновации утверждена в 2017 году. В нее вошло 5176 домов с общей площадью квартир 16,4 миллиона квадратных метров. По итогам реализации программы жилищные условия улучшат более миллиона москвичей. Для строительства новых домов подобрано 523 стартовые площадки.Переселенцы переезжают в пределах своего района. Зачастую новое жилье находится в нескольких десятках метров от сносимых домов.Участники программы реновации сохраняют привычную городскую среду. Они продолжают пользоваться теми же остановками общественного транспорта и станциями метро, школами, детскими садами, поликлиниками, магазинами и торговыми центрами.