Российский политолог Георгий Бовт рассказал о том, как скачки цен на газ повлияют на повседневную жизнь простых европейцев.

Российский политолог Георгий Бовт рассказал о том, как скачки цен на газ повлияют на повседневную жизнь простых европейцев.Обстановка на рынке энергоносителей сложилась настолько неоднозначная, что эксперты до сих пор спорят о последствиях скачков цен на газ. Георгий Бовт считает, что простой потребитель может и вовсе не заметить происходящего.В качестве фактора, снижающего критическую значимость газа для европейцев, он рассматривает климат. Дело в том, что зима в Европе очень мягкая и комфортная. Вдобавок ко всему, жители Европы и без экстремальных скачков цен привыкли экономить на отоплении."Они там ходят всю зиму в соплях, поскольку они экономят на отоплении", – подчеркнул политолог.Помогут европейцам и другие бытовые привычки, обусловленные короткой и относительно теплой зимой. Чаще всего они отапливают помещение с помощью электрических обогревателей. Используют европейцы и газ, однако зачастую у них нет централизованной системы – приходится использовать баллоны, что сильно пожароопасно.Как бы то ни было, европейские потребители воспитали в себе привычку жить зимой в условиях постоянной экономии ресурсов. Нынешний скачок цен может пройти для них совершенно незаметным.