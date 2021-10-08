Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига заявил перед журналистами РИА Новости, что западные СМИ пытаются вбить клин между Россией и его страной.

Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига перед журналистами РИА Новости, что западные СМИ пытаются вбить клин между Россией и его страной.Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что правительство Мали обратилось за помощью в борьбе с терроризмом к российской частной военной компании после неоднократных сообщений о присутствии в стране российской "ЧВК Вагнера".Правительство в Бамако пригласило россиян для обучения малийской армии после того, как французская операция «Бархан» провалилась, и президент Франции Эммануэль Макрон объявил о ее свертывании. Однако это соглашение вызвало эмоциональную реакцию во Франции.Маига подчеркнул, что информационная кампания против России и Мали носит спланированный характер."О сотрудничестве Мали и России много говорят на Западе, много придумано, много статей в СМИ, но все ориентированы негативно. В последние недели в СМИ идет большая кампания, дипломатическая кампания против малийского государства. Но мы не обращаем внимания на данные обвинения. Мы работаем для интересов нашего народа" – заявил премьер.По мнению малийского политика, шантаж и запугивание в отношении Мали не будут иметь успеха."Это шантаж, который не может ослабить наше намерение защитить нашу территорию, нашу страну. Этот шантаж не станет причиной прекращения сотрудничества с такими надежными партнерами, как Россия", – заявил Маига на русском языке