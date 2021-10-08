Президентская академия вошла в число университетов, которые получат грант по направлению «Территориальное и отраслевое лидерство» в рамках федеральной программы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «Приоритет 2030».

Президентская академия вошла в число университетов, которые получат грант по направлению «Территориальное и отраслевое лидерство» в рамках федеральной программы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «Приоритет 2030».«Приоритет 2030» - это самая масштабная программа поддержки университетов в современной российской истории: в ней принял участие 181 университет. Проекты развития каждого из вузов прошли многофакторную и многоэтапную экспертизу.Ректор Президентской академии Владимир Мау отметил, что профессиональная работа Комиссии Минобрнауки РФ и Совета по поддержке программ развития, а также прозрачные процедуры отбора позволили в сжатые сроки проанализировать большое количество информации и выбрать программы развития университетов, которые соответствуют задачам развития системы высшего образования и страны в целом.«Отвечая на глобальные и национальные вызовы, Президентская академия будет развиваться как национальная школа государственного управления, как ведущая бизнес-школа, как мощный научно-исследовательский и экспертный центр. Мы намерены активно наращивать наше присутствие в сфере консалтинга. У нас несколько ключевых задач. Необходимо сформировать систему непрерывного развития управленческих кадров по всей территории страны и методической поддержки регионов; содействовать формированию нового поколения управленцев и предпринимателей. Используя уникальные возможности своей филиальной сети, Академия будет внедрять лучшие мировые и российские практики в систему непрерывного образования для управленческих кадров в российских регионах с учетом задач и потребностей каждого из них», — прокомментировал Владимир Мау.Ректор Президентской академии, представляя стратегические проекты, подчеркнул, что они соответствуют ключевым направлениям развития вуза.В основе проекта «Национальная школа управления» лежит понимание непрерывного образования как основы профессионального развития человека. В рамках этого проекта к 2030 году будет реализована модель непрерывного профессионального образования и развития кадров органов публичной власти с использованием специально разработанных инструментов личностно-профессиональной диагностики, результаты которой помогут формировать персонифицированные образовательные траектории и индивидуальные карьерные маршруты.Стратегический проект «Деловое образование мирового уровня» нацелен на формирование нового поколения управленцев и предпринимателей, способных эффективно реализовывать свой профессиональный и личностный потенциал.Цель стратегического проекта «Академия будущего ― для будущего России» - организация экспертной, научной, образовательной и методической поддержки системы развития кадров в российских регионах.Проект «Национальный центр стратегического консалтинга», в свою очередь, предполагает создание национальной системы экспертно-аналитического и консультационного сопровождения органов власти, бизнеса и некоммерческих организаций.«Президентская Академия сегодня – это крупнейший территориально распределенный научно-образовательный центр, где готовят управленцев для всех отраслей российской экономики, бизнеса и социальной сферы. В 2020 году по программам дополнительного профессионального образования Академии прошли обучение более 110 тысяч человек, примерно половина из них – сотрудники органов публичной власти. Однако Академия – это не только наука и образование: это также центр экспертизы и консалтинга для органов публичной власти всех уровней, для коммерческих и некоммерческих организаций», ― подчеркнул Владимир Мау.Справочно:Комиссия Министерства науки и высшего образования Российской Федерации отобрала в программу «Приоритет 2030» 106 университетов из 49 городов Российской Федерации. Эти учреждения получат базовую часть гранта в размере 100 миллионов рублей. Более 60% вузов, вошедших в программу – региональные. Только 28 университетов находятся в Москве, 11 – в Санкт-Петербурге. Еще 67 вузов распределены по 47 городам России.